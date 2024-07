Dólar sobe em meio a BCE, dados dos EUA e cautela fiscal

O dólar opera em alta em meio à valorização dos rendimentos dos Treasuries, queda de commodities e persistente desconforto sobre as contas públicas no Brasil.

Há expectativas por definições na área fiscal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reúne-se com os principais ministros da área econômica nesta manhã e com integrantes também da Junta de Execução Orçamentária, durante a tarde, com início previsto às 15h30. O governo discute estratégias de bloqueio no Orçamento, com contenção de gastos, a fim de equilibrar as contas públicas e atingir a meta fiscal deste ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse nesta quinta-feira cedo que a equipe econômica está "muito tranquila" com a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2025 no Congresso Nacional. De acordo com ela, o projeto foi "bem elaborado" e deve ser votado entre agosto e setembro, "sem nenhum problema".