BCE vai analisar com cautela efeitos dos EUA sobre economia da zona do euro, diz Lagarde

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse nesta quinta-feira (18) que o BCE vai analisar com cautela os efeitos de desdobramentos econômicos e políticos dos EUA na zona do euro.

Há fortes expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) comece a reduzir juros em setembro, mês em que o BCE também poderá voltar a cortar juros, depois de decidir deixá-las inalterados mais cedo. No começo de junho, o BCE reduziu seus juros em 25 pontos-base.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lagarde, que falou em coletiva de imprensa após a manutenção dos juros, também voltou a abordar a questão dos salários da zona do euro. Segundo ela, os salários vão desacelerar ao longo de 2025 e 2026, de forma consistente com a meta oficial de inflação de 2%.