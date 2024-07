BCE: juros permanecerão restritivos pelo tempo necessário para baixar inflação, diz Lagarde

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, reiterou nesta quinta-feira (18) que os juros da zona do euro ficarão em níveis restritivos pelo tempo que for necessário para trazer a inflação de volta à meta oficial de 2%. Mais cedo, o BCE deixou suas principais taxas de juros inalteradas, como era amplamente esperado.

Lagarde, que falou em coletiva de imprensa após a decisão, comentou que a inflação do bloco ficou praticamente inalterada em junho, mas permanece alta, e que os salários avançam em ritmo elevado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo Lagarde, os impactos dos salários na zona do euro vêm sendo absorvidos pelos lucros das empresas e o avanço salarial deverá moderar ao longo do ano que vem. Lagarde também previu que a inflação deverá oscilar em torno da faixa atual até o fim de 2024.