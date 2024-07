Até 2026, temos condições de entregar três das cinco rotas de integração, diz Tebet

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que o governo federal tem "condições" de entregar três das cinco rotas até 2026 que constam no programa da Rota da Integração. De acordo com ela, a Rota da Integração consta no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e, portanto, não vai impactar o fiscal nem criar dívidas ao País.

Até 2026, o governo espera interligar o Brasil com vários países da América do Sul no aspecto comercial, e chegar mais rápido à China e ao mercado asiático. Nesse sentido, a ministra citou, por exemplo, a carne, a agroindústria e a celulose.

"A Rota de Integração é tudo que queremos para o Brasil", disse Tebet, em participação no programa Bom dia, ministra, da EBC, nesta quinta-feira, 18. "Significa mais emprego, mais renda, mais qualidade de vida."