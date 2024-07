Juros: taxas sobem ainda com repercussão da entrevista de Lula e câmbio

Mesmo com um maior alívio na curva dos Treasuries à tarde, os juros futuros no Brasil seguiram em alta até o fim da sessão, com o mercado ainda repercutindo negativamente a entrevista do presidente Lula à TV Record, na qual disse que precisaria ser convencido sobre a necessidade de corte de gastos. O dólar em alta, e voltando a mirar com os R$ 5,50 nas máximas do dia, também pesou sobre a curva.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 tinha taxa de 10,620%, de 10,573% ontem no ajuste, e o DI para janeiro de 2026 subia de 11,09% para 11,20% (máxima). A do DI para janeiro de 2027 avançava de 11,36% para 11,44% e a do DI para janeiro de 2029, de 11,72% para 11,77%.

A entrevista de Lula, que ontem já limitava o recuo das taxas, continuou exercendo pressão, desta vez com o ambiente externo em segundo plano. Os rendimentos dos Treasuries operavam sem direção única pela manhã, mas na segunda etapa a ponta longa virou para baixo após um leilão de T-bonds de 20 anos, com demanda acima da média. No fim da tarde, a taxa da T-Note de dez anos operava em 4,15%.