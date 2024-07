Importação de bens duráveis da China sobe para 51% no 1º trimestre, diz FGV/Icomex

A piora no saldo da balança comercial em junho - uma queda de US$ 3,4 bilhões em relação a junho de 2023 -, se deve ao recuo em valor de 1,9% nas exportações e aumento de 14,4% nas importações, mostrou o Índice de Comércio Exterior (Icomex) da Fundação Getulio Vargas (FGV) publicado nesta quarta-feira, 17. O aumento das importações de bens duráveis da China foi destaque do mês, representando mais da metade das importações brasileiras, destacou a FGV. A análise da pauta brasileira de importações da China por categoria de uso na base de dados do Icomex mostra que, no primeiro semestre de 2022, a China explicava 19,2% das importações totais do Brasil de bens duráveis. No primeiro semestre de 2024, esse porcentual subiu para 51%. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "As perspectivas para a balança comercial não apresentam novas tendências, exceto um possível efeito negativo com as notícias sobre o menor crescimento chinês. Isso poderá reduzir a demanda por importações da China e, ao mesmo tempo, intensificar a venda de produtos chineses no mercado internacional, o que tem aumentado o número de medidas protecionistas no mundo contra o país", avaliou a FGV.

A liderança nas importações, em termos de volume, foi da China, e o principal produto importado foram veículos de passageiros, com aumento de 924%, em valor, e participação de 8,8% na pauta. A China é a principal origem das importações totais do Brasil, com participação de 23,3%, seguida dos Estados Unidos, com 15,5%. Uma das consequências do aumento das importações de veículos elétricos da China foi a alteração no cronograma de recomposição das alíquotas para carros elétricos: 10% de Imposto de Importação em janeiro de 2024; 18% em julho de 2024; 25% em julho de 2025; e 35% em julho de 2026. A razão seria poder assegurar o fortalecimento da produção desses veículos no Brasil. Exportação