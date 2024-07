FecomercioSP: Índice de estoques cai a 1% em julho na comparação com junho

O índice de adequação dos estoques (IE) na cidade de São Paulo recuou 1% em julho na comparação com junho, informou a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). Este foi o terceiro mês consecutivo de queda do índice e o menor patamar registrado desde novembro de 2023. Em relação a julho de 2023, houve alta de 0,9% no IE.

Embora tenha caído pelo terceiro mês seguido, a FecomercioSP tem uma avaliação positiva. Para a instituição, as vendas estão caminhando dentro do projetado pelos empresários do comércio nos últimos meses. "Isso indica melhoria do poder preditivo e uma certa estabilidade dos fatores que definem os resultados no varejo ao longo dos últimos meses", escreve em nota.

Em julho, a proporção de empresários que consideram ter uma situação de estoques adequada ficou em 55,8%, um recuo de 0,6 ponto porcentual em relação ao mês anterior. Entre os que julgam ter estoques acima do adequado, o número subiu de 22,3% em junho para 23,4% nesta leitura.