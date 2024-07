Fachin prorroga até 11/9 prazo para acordo entre governo e Congresso sobre desoneração

O ministro Edson Fachin, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou até 11 de setembro o prazo para o Congresso e o governo federal chegarem a um acordo sobre a desoneração da folha de pagamento de 17 setores. O prazo venceria no próximo dia 19, mas o Ministério da Fazenda e os senadores ainda não chegaram a um consenso sobre as fontes de compensação para financiar o benefício.

Fachin atendeu a um pedido conjunto das advocacias da União e do Senado. Para ele, as partes comprovaram "o esforço efetivo" do Executivo e Legislativo. "Cabe à jurisdição constitucional fomentar tais espaços e a construção política de tais soluções", afirmou o ministro, que atua no plantão judiciário na primeira metade do recesso da Corte. Ele ainda destacou a relevância do tema pelo "impacto social e econômico dos dispositivos questionados, pois as medidas fiscais afetam setores que mais empregos geram".

Na petição ao ministro Cristiano Zanin, relator do tema na Corte, a alegação é de que o projeto de lei que fixava as fontes de financiamento tinha previsão de ser levado à votação no último dia 10, "mas não foram concluídas as negociações com o Ministério da Fazenda a respeito das medidas de compensação". Além disso, o pedido afirma que, com a chegada do recesso parlamentar, os trabalhos no Legislativo serão reduzidos.