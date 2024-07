Dólar sobe por minério, yield de Treasuries e fiscal

O mercado de câmbio opera alinhado à valorização do dólar ante peso mexicano, lira turca e rand sul africano em meio à queda de 2,66% do minério de ferro em Dalian, na China. O avanço dos juros dos Treasuries de curto e médio prazos pesam também nos ajustes iniciais no câmbio.

Lá fora, no mercado de moedas, o iene ganha força ante o dólar, após sinais de nova intervenção do Banco do Japão (BoJ) para apoiar a moeda, o que seria a terceira em uma semana. Segundo o Kyodo News, o vice-ministro das Finanças para Assuntos Internacionais do Japão, Masato Kanda, alertou nesta quarta-feira, 17, que "não há limites" para intervenções no mercado de câmbio, se o governo considerar os movimentos do iene excessivos e liderados por especulação.

Na Europa, o euro e a libra são impulsionados ante o dólar também por dados de inflação ao consumidor no Reino Unido acima do esperado e da zona do euro dentro do previsto. No radar, na região, está a decisão de juros do Banco Central Europeu, na quinta, 18, para a qual a expectativa é de manutenção de juros. Em junho, o BCE cortou em 0,25 pontos-base sua taxa de juros de depósitos, para 3,75% ao ano.