Criptomoedas: bitcoin chega a superar US$ 65 mil, mas perde força e cai à tarde

O bitcoin recuava nesta tarde, depois de ter superado o nível de US$ 65 mil pela manhã. Investidores absorvem sinais sobre a campanha presidencial nos Estados Unidos e as perspectivas de cortes de juros do Federal Reserve (Fed).

Por volta das 16h45 (de Brasília), o bitcoin caia 0,67%, a US$ 64.726,99, segundo a Binance. A ethereum, por sua vez, declinava 1,29%, a US$ 3.424,96.

Em relatório semestral, a Binance explica que tanto os desdobramentos da corrida eleitoral nos Estados Unidos quanto as expectativas para cortes de juros no país devem trazer "volatilidade e benefícios para o setor cripto".