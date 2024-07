Abiquim: indústria química atinge 58% de capacidade instalada em maio, menor nível desde 1990

A indústria química brasileira atingiu em maio 58% de nível de utilização da capacidade instalada, menor número da série histórica iniciada em 1990 e calculada pela Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim). Os dados do relatório de acompanhamento conjuntural (RAC) da entidade mostram que o resultado do mês ficou sete pontos porcentuais abaixo do apurado no mesmo período do ano anterior (65%) e quatro pontos menor ante abril (62%).

A diretora de economia e estatística da Abiquim, Fátima Giovanna Coviello Ferreira, disse que o baixo nível de utilização da capacidade instalada reflete a realização de paradas de manutenção em fábricas no País.

Ela acrescenta, contudo, que algumas empresas acenam para a hibernação de unidades, decorrente do baixo nível de eficiência operacional em conjunto com maiores custos de produção e aumento do nível de intensidade de emissões de CO2, que ocorre quando as unidades precisam operar com produção reduzida. "Nesse nível de operação não há atratividade para manter a produção atual e tampouco atrair novos investimentos para o setor", afirmou a diretora.