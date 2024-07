Temos demanda de projetos que somam R$ 31 bilhões até 2026 no Fundo Clima, diz Mercadante

O presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, disse ter apresentado nesta terça-feira, 16, ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, uma demanda pelos recursos do Fundo Clima de R$ 31 bilhões em projetos até 2026. A cifra supera o volume disponível atualmente, que é de R$ 10,4 bilhões. O instrumento foi majoritariamente alimentado pela primeira emissão de títulos soberanos sustentáveis feita pelo Tesouro feita no fim do ano passado. Em junho, o órgão fez uma nova emissão, quando captou novamente US$ 2 bilhões em bonds com compromissos ambientais e sociais.

Ao deixar reunião no Ministério da Fazenda com Haddad, Mercadante foi questionado sobre se já haveria uma definição de quanto desse volume captado seria direcionado novamente ao Fundo Clima. O presidente do BNDES, por sua vez, apenas disse que apresentou a Haddad a demanda que há pelos recursos.

"Tem alguns ajustes para fazer no Fundo Clima, nós vamos fazer na próxima tranche esses ajustes", disse ainda.