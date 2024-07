Taxas de juros recuam na esteira das mínimas na curva de Treasuries

Na esteira dos rendimentos dos Treasuries e do dólar, os juros futuros recuam na manhã desta terça-feira, 16, mas a liquidez é reduzida em dia de agenda fraca. No foco, fica o diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, favorito do governo para substituir Roberto Campos Neto no comando do BC (16h00) e o Tesouro faz leilão de NTN-B e LFT (11h00). Às 9h10, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 caía para 11,135%, de 11,178%, e o para janeiro de 2027 cedia para 11,395%, de 11,434% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 caía para 11,735%, de 11,766% no ajuste de segunda-feira.