Susep divulga edital para 3ª rodada do sandbox regulatório

"O Brasil está num momento oportuno para viabilizar a criação e aprimoramento de tecnologias voltadas para o bem-estar social, internalizando centros decisórios e construindo um sistema de inovação com sentido distributivo", disse o superintendente da Susep, Alessandro Octaviani, em nota.

O programa teve outras duas edições, em 2020 e em 2021. Na nova rodada, ganharão prioridade projetos voltados à transformação ecológica e à inovação tecnológica, em linha com a agenda do governo federal. O edital ficará aberto por prazo indeterminado.

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) divulgou nesta terça-feira (16) o edital para a terceira edição do sandbox regulatório, programa que estimula negócios inovadores para o setor de seguros em ambiente experimental, com exigências regulatórias diferentes do tradicional.

A autarquia pretende estruturar uma cooperação para o financiamento dos projetos, e iniciou tratativas com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

As empresas aprovadas pelo edital poderão atuar no ambiente experimental por até 36 meses. Dentro deste prazo, poderão solicitar a autorização definitiva de operação, desde que cumpram as regras de autorização. Nas rodadas anteriores, houve 21 participantes ao todo, sendo que uma empresa de cada sandbox receberam autorização definitiva até aqui.

Até abril deste ano, de acordo com a Susep, foram emitidos R$ 145,8 milhões em prêmios pelas empresas participantes do sandbox, com destaque para seguros de automóvel, celular, dispositivos eletrônicos, assistências e outras coberturas.