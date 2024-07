Smart Fit compra rede de spinning Velocity por R$ 183 milhões

Goldman Sachs vê a aquisição como ponto estratégico positivo para Smart Fit, cuja as ações subiam 2,04% na B3

A Smart Fit anunciou a compra da rede de estúdios fitness de spinning - ciclismo - Velocity por R$ 183 milhões, após aquisição de 100% das ações do capital social da companhia. A transação ocorreu por meio das subsidiárias integrais da Smart Fit: Race e Bioswim.

Por volta das 12 horas, as ações ordinárias da Smart Fit subiam 2,04% na B3, a R$ 23,49.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um montante de R$ 163 milhões está previsto para ser pago no momento do fechamento da transação, outros R$ 10 milhões serão enviados a partir do terceiro aniversário da data de fechamento até o sexto aniversário.