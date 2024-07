'Prévia do PIB', indicador do BC sobe 0,25% em maio

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) avançou 0,25% em maio, na comparação com abril, na série com ajuste sazonal. A despeito de ter ficado abaixo das projeções do mercado (de avanço de 0,3%), o indicador cravou 149,6 pontos, o maior nível da série histórica. Na comparação com maio do ano passado, o crescimento foi de 1,3%. O IBC-Br é considerado uma "prévia" da variação do PIB, calculado pelo IBGE.

A queda da produção industrial em maio foi mais que compensada pelos resultados positivos do comércio varejista e pela estabilidade de serviços, avaliou o economista da MAG Investimentos Felipe Rodrigo de Oliveira. "Foi o que contribuiu para esse resultado positivo do IBC-Br", afirmou ele.

Para o economista-chefe do Banco ABC Brasil, Daniel Xavier, o resultado de maio reforçou o cenário "construtivo" para a atividade doméstica em 2024. Ele destacou o efeito "pouco expressivo" das enchentes no Rio Grande do Sul sobre a economia regional e nacional, ficando mais restrito à produção agrícola e manufatureira do Estado.