No Japão, dados do BoJ sugerem agressiva intervenção a favor do iene por 2º dia seguido

O Japão provavelmente interveio de forma agressiva a favor do iene no mercado cambial pelo segundo dia consecutivo na sexta-feira (12), segundo cálculo baseado em dados do Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês) e corretores independentes.

Em projeção diária divulgada nesta terça-feira, 16, o BoJ disse que os depósitos de bancos comerciais no banco central japonês provavelmente sofrerão queda de 2,74 trilhões de ienes, o equivalente a mais US$ 17 bilhões, na quarta-feira (17) devido a fatores fiscais. O número se compara a um recuo de 600 bilhões de ienes estimado por corretores em previsões anteriores.

Operações de câmbio são normalmente liquidadas em dois dias úteis. Esta segunda-feira (15) foi feriado nacional no Japão.