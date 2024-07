Moedas Globais: dólar ronda estabilidade com chance de alívio monetário do Fed em setembro

O dólar era negociado em leve alta no exterior, sem se distanciar do patamar do fim da tarde de ontem, diante da consolidação da expectativa de alívio monetário pelo Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos EUA) em setembro. A possibilidade de o início do corte ocorrer nesse mês bateu em 100%. A moeda acabou sem fôlego para prolongar os ganhos da véspera, quando foi beneficiada pela ampliação da possibilidade de eleição do ex-presidente americano Donald Trump para a Casa Branca depois do atentado no sábado.

O índice DXY, que mede a moeda americana ante seis rivais fortes, fechou em alta de 0,08%, a 104,270 pontos.

A diretora do Federal Reserve, Adriana Kugler, apontou hoje que o mercado de trabalho nos EUA está em condições saudáveis, mas "não queremos ver aumento de demissões" e por isso "ficou tão importante" um dos dois mandatos do banco central americano, que é a máxima geração de empregos. O outro mandato é a estabilidade de preços. "O mercado de trabalho tem visto substancial reequilíbrio e a alta do salário nominal está moderando", afirmou.