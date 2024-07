Juros: taxas caem alinhadas à curva dos Treasuries, mas fala de Lula reduz ritmo

Os juros futuros recuaram nesta terça-feira, influenciados pela consolidação das apostas na queda do juro nos EUA em setembro que, por sua vez, jogou para baixo os rendimentos dos Treasuries, favorecendo também um alívio no câmbio. A queda das taxas foi mais firme pela manhã, perdendo fôlego à tarde após declarações do presidente Lula sobre a necessidade de corte de gastos. No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 10,575%, de 10,589% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2026 cedia a 11,09% (de 11,17%). O DI para janeiro de 2027 tinha taxa de 11,35%, de 11,43% ontem, e o DI para janeiro de 2029, taxa de 11,71%, de 11,76%. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A agenda local esvaziada já deslocava o foco para o exterior logo cedo. Nos EUA, a estabilidade das vendas do varejo em junho contrariou o consenso de queda de 0,2%, reduzindo as apostas num orçamento de redução de até 75 pontos-base nos juros neste ano, mas manteve intacta a percepção de que o ciclo do ciclo será em setembro.

"Depois do CPI e da fala de Powell ontem, a expectativa é de que o Fed já telegrafe no encontro deste mês a intenção de reduzir em setembro", aponta o estrategista de renda fixa da BGC Liquidez Daniel Leal. Ontem, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que os dados do segundo trimestre ampliaram a confiança de que a inflação caminha de volta à meta de 2%, embora tenha evitado sinalizar sobre o timing para queda de juros. O yield da T-Note de 10 anos se afastou ainda mais da marca de 4,20%, rodando nos 4,16% no fim da tarde, o que ajudou a trazer o dólar para mais perto dos R$ 5,40. A melhora do câmbio ajuda a aliviar a curva, na medida em que pode tirar pressão da inflação de curto prazo, especialmente nos bens industrializados. Pela manhã as taxas chegaram a cair mais de 10 pontos-base, mas perderam quando começou a circular nas mesas de mercado trecho da entrevista de Lula para a TV Record que tratava da parte fiscal, posteriormente divulgado pelo portal de notícias R7. Lula disse que fará o que for necessário para cumprir o arcabouço fiscal, mas que precisa ser convencido sobre a necessidade de cortar gastos e que a única coisa fora de controle na economia brasileira é a taxa de juros. Afirmou ainda que não há problema em o déficit do País ser zero, 0,1% ou 0,2%. Ele também afirmou ser aceitável não cumprir a meta se houver coisas mais importantes para serem feitas. A entrevista será transmitida na íntegra à noite, no Jornal da Record.