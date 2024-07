IPC-S sobe 0,30% na 2ª quadrissemana de julho, revela FGV

Houve nesta leitura aceleração em cinco das oito classes de despesas que compõem o indicador, com destaque para Educação, leitura e recreação (0,22% para 1,39%), puxado por passagem aérea (1,03% para 7,76%).

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), da Fundação Getulio Vargas (FGV), acelerou de 0,26% para 0,30% entre a primeira e a segunda quadrissemana de julho. No acumulado em 12 meses, a variação passou de 3,83% para 3,87% no período.

Na outra ponta, registraram desaceleração Alimentação (0,23% para -0,41%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,48% para 0,35%) e Vestuário (0,05% para -0,10%).

Influências

As maiores influências para cima no IPC-S da segunda quadrissemana do mês partiram de passagem aérea, serviços bancários, gasolina, tarifa de eletricidade residencial e leite tipo longa vida (5,55% para 2,61%).