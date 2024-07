Ibovespa tem leve realização de lucros após longa série ganhadora

O Ibovespa chegou a zerar as perdas do dia no meio da tarde, mas não conseguiu virar para o positivo, após rara sequência de 11 altas que colocou os ganhos acumulados na primeira quinzena do mês em 4,37%. O primeiro ajuste negativo deste julho foi discreto, com o índice em baixa de 0,16%, a 129.110,38 pontos no fechamento da sessão, em que oscilou dos 128.760,81 (mínima) até os 129.520,99, na máxima. Ainda moderado, o giro ficou em R$ 17,9 bilhões. No mês, o Ibovespa sobe agora 4,20%, limitando a perda do ano a 3,78%.

Com o minério de ferro em baixa de quase 1% em Dalian (China) e de 1,55% em Cingapura, Vale, que anuncia o relatório de produção do segundo trimestre após a sessão desta terça-feira, encerrou no negativo (ON -1,05%), em dia de retração para outro peso-pesado do índice, Petrobras (ON -0,51%, PN -0,26%).

Por outro lado, as ações dos maiores bancos foram bem na sessão, com destaque para Santander (Unit +1,55%, na máxima do dia no encerramento) e Bradesco ON (+0,70%). Na ponta ganhadora do Ibovespa, Gerdau (+2,15%, também na máxima do dia), ISA CTEEP (+2,09%) e SLC Agrícola (+2,06%), com Pão de Açúcar (-7,94%), Magazine Luiza (-4,88%) e Cogna (-4,15%) na fila oposta.