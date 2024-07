Haddad diz que Lula reforçou compromisso com arcabouço e que regras permitem déficit de 0,2%

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, minimizou as declarações feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a necessidade de ser convencido a cortar gastos e sobre não haver problema em registrar um déficit de 0,1% ou 0,2% nas contas públicas do País. Haddad esclareceu que a divulgação da fala do presidente, feita em entrevista à TV Record, se deu de uma forma "descontextualizada" e reiterou ainda o compromisso do chefe do Executivo com o cumprimento do arcabouço fiscal.

"O problema é que quando você solta uma frase descontextualizada, você gera desnecessariamente uma especulação em torno do assunto. Eu colhi algumas frases, não tinha visto a entrevista ainda, liguei para a Secom (Secretaria de Comunicação) e pedi a íntegra da resposta", disse Haddad aos jornalistas. A declaração de Lula foi feita em entrevista à Record, em trecho noticiado há pouco pelo portal de notícias R7. A íntegra será divulgada nesta noite pela emissora.

No trecho divulgado, Lula disse que não há problema em o déficit do País ser zero, 0,1% ou 0,2%. Ele também afirmou ser aceitável não cumprir a meta fiscal se houver coisas mais importantes para serem feitas. "Você não é obrigado a estabelecer uma meta e cumpri-la se você tiver coisas mais importantes para fazer", afirmou Lula. Em outro trecho, o chefe do Executivo disse ainda que precisa ser convencido sobre a necessidade de cortar gastos e que a única coisa fora de controle na economia brasileira é a taxa de juros.