Galípolo: No Brasil, economistas estão sendo surpreendidos com atividade mais dinâmica

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta terça-feira, 16, que a economia brasileira tem semelhanças com o quadro norte-americano no que diz respeito à surpresa quanto a pujança da atividade econômica. Segundo ele, os juros mais elevados no Brasil não provocaram a desaceleração econômica esperada.

Galípolo reforçou que o mandato do Banco Central brasileiro é de combate à inflação e garantiu cautela com atividade pujante e mercado de trabalho aquecido. Ele participa de um fórum organizado pelo Sicredi em Anápolis (GO).

Segundo o diretor, a inflação corrente tem sido mais benigna recentemente, mas ponderou que permanecem preocupações sobre inflação de serviços, especialmente em mão de obra. Ele citou que o desemprego permanece baixo, enquanto a renda segue crescendo.