FMI mantém em 3,2% previsão para alta do PIB global em 2024 e vê alta um pouco maior em 2025

A instituição explica que a atividade evolui de maneira divergente entre os países. Em muitas economias, houve surpresas, mas os dados do primeiro trimestre decepcionaram notadamente no Japão e nos Estados Unidos, de acordo com a análise. Por outro lado, Europa e China tiveram sinais positivos no período, segundo o FMI.

Segundo o documento, o FMI manteve em 3,2% a projeção para o avanço do Produto Interno Bruto (PIB) mundial em 2024. Para o ano que vem, o organismo com sede em Washington D.C espera crescimento de 3,3%, ligeiramente acima da elevação de 3,2% que havia sido estimada em abril.

Mercados emergentes e China

O FMI elevou sua projeção de crescimento para os mercados emergentes em 2024 e 2025 em 10 pontos-base por ano em comparação com sua previsão de abril, e agora espera que os países cresçam, em média, 4,3% ao ano até o fim de 2025. As projeções atualizadas estão no relatório Perspectiva Econômica Mundial.

O FMI também espera que o PIB da China cresça além do esperado no relatório de abril, com alta de 40 pontos-base para esse ano e ano que vem - agora, a instituição prevê alta de 5% no PIB neste ano e 4,5% em 2025. A alta no crescimento é motivada por um consumo interno fortalecido e por alta de exportações acima do esperado na segunda maior economia do mundo.