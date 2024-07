Demanda de consumidor da zona do euro por empréstimos volta a crescer após 2 anos, diz BCE

Famílias da zona do euro estão buscando mais empréstimos pela primeira vez em dois anos em meio a um crescente otimismo com a economia e queda nas taxas de juros, segundo pesquisa do Banco Central Europeu (BCE) divulgada nesta terça-feira (16).

A demanda dos consumidores do bloco por empréstimos cresceu no segundo trimestre, no primeiro aumento desde 2022, e bancos pesquisados esperam que a tendência se mantenha neste trimestre, mostra o levantamento.

"A melhora da perspectiva do mercado imobiliário, citada principalmente por bancos alemães, foi o principal catalisador do aumento da demanda por financiamento imobiliário", afirmou o BCE.