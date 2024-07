Avaliação é que TCU não fechou a porta para acordo entre MME e Âmbar, diz diretor da Aneel

Nesta última segunda-feira, o ministro Benjamin Zymler deu três dias para que o MME, a Advocacia-Geral da União (AGU) e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) se manifestem a respeito do acordo feito com a empresa do Grupo J&F.

O Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou que o MME busca uma avaliação conclusiva do TCU sobre o caso até 30 de agosto.

Zymler pede esclarecimento sobre possível "risco moral" com a inadimplência da Âmbar e estabelecimento sobre abono das multas editalícias e contratuais aplicadas no acordo com o MME.

"O acordo é do Poder Concedente com o agente. Tem alguns pontos que a gente operacionaliza. A Aneel põe em aplicação a política pública, então a gente assina o acordo como parte no processo, mas a gente executa a política pública do poder concedente", disse Ricardo Tili, em conversa com jornalistas após a reunião pública da Aneel nesta terça-feira.