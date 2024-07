Tráfego de passageiros aéreos na América Latina e Caribe cresce 5,3% em maio, diz Alta

O tráfego de passageiros de, para e dentro da América Latina e Caribe aumentou 5,3% em maio de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023. O número atingiu 38,1 milhões de passageiros, 1,9 milhão a mais do que um ano antes, segundo a Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo (Alta).

Os mercados domésticos da Colômbia e do Peru, junto com o mercado extrarregional entre México e Estados Unidos, impulsionaram mais de 50% do crescimento. Em termos porcentuais, Venezuela e Costa Rica se destacaram com incrementos de 37% e 19%, respectivamente.

Do aumento total, metade correspondeu ao segmento extrarregional, que cresceu 7,8%, impulsionado principalmente pelos mercados de Costa Rica-Estados Unidos (+26%) e Panamá-Estados Unidos (+22%). O tráfego entre América Latina e Europa cresceu 9%, com a incorporação de 828 voos adicionais. O tráfego entre essas duas regiões exibiu fator de ocupação de 89%.