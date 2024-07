Taxas futuras de juros renovam máximas com dólar e Treasuries

Os juros futuros operam em alta e renovavam sucessivas máximas acompanhando o avanço do dólar ante o real e o dos retornos dos Treasuries após o atentado ao ex-presidente Donald Trump. Por aqui, o pano de fundo são também as preocupações com o cenário fiscal. O IBC-Br abaixo da mediana em maio fica mais em segundo plano.

Às 9h25 desta segunda-feira, 15, a taxa do contrato de depósito internfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subia a 11,185%, de 11,123% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 tinha máxima de 11,420%, de 11,331%, e o para janeiro de 2029 subia para máxima de 11,740%, de 11,639% no ajuste anterior.