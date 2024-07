Powell: Estou preocupado com o déficit, que está em trajetória insustentável nos EUA

O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, se disse "preocupado" com a trajetória do déficit fiscal nos Estados Unidos. No entanto, admitiu que a dívida é uma questão que deve ser enfrentada pelo Congresso, não pela autoridade monetária.

Durante evento do Clube Econômico de Washington D.C., Powell disse que enxerga um "crescente senso" entre parlamentares de que este é o momento adequado para começar fazer algo pela sustentabilidade da dívida pública.