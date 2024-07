Juros: Taxas sobem acompanhando pressão dos Treasuries e do câmbio, além de risco fiscal

Os juros futuros subiram nesta segunda-feira, de forma mais acentuada nos vencimentos de longo prazo, com a curva local ganhando inclinação a exemplo dos Treasuries. O reforço nas apostas de vitória de Donald Trump na eleição presidencial em novembro, declarações conservadoras do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e os riscos fiscais domésticos deram sequência ao movimento de realização de lucros do mercado, após as taxas terem devolvido prêmios de risco desde o começo do mês até meados da semana passada.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 10,575%, de 10,586% no ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2026 tinha taxa de 11,16%, de 11,12% no ajuste da sexta-feira, e o DI para janeiro de 2027, taxa de 11,44% (de 11,33%). A taxa do DI para janeiro de 2029 subia de 11,63% para 11,78%.

O atentado contra Trump, no sábado, foi visto como reforço tanto nas chances de eleição do ex-presidente, que já vinham subindo após o desempenho visto como fraco do seu oponente Joe Biden no debate da semana retrasada, como também nas do Partido Republicano no Congresso. A leitura é de que um novo governo Trump trará pressão aos cenários fiscal e monetário dos EUA. "Há fundamentos para a perda de dinamismo econômico no médio e longo prazo, com maior risco inflacionário (maior ativismos de governos já muito endividados, mais gastos, inclusive com defesa)", escreve Ana Paula Vescovi, economista-chefe e sócia do Santander Brasil.