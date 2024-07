Ibovespa estende avanço pela 11ª sessão, no maior nível desde 8 de maio

Matheus Falci, sócio da One Investimentos, aponta que o Ibovespa se firmou em leve alta na sessão após a divulgação do Índice de Atividade Econômica, o IBC-Br, indicador que é tido como prévia do PIB. Em alta de 0,25% em maio, "o dado trouxe um certo otimismo, sinalizando avanço econômico mesmo levando em consideração os impactos negativos das enchentes no Rio Grande do Sul no período", destaca Falci, observando que, no acumulado de 12 meses, o indicador registra alta de 1,66%.

O Ibovespa manteve a série positiva que coincidiu com o início do mês, em alta pela 11ª sessão consecutiva nesta segunda-feira, aos 129.320,96 pontos (+0,33%), mesmo na contracorrente do dólar (+0,25%, a R$ 5,4446) e da curva de juros doméstica na abertura de semana. Em julho, nestas 11 sessões, o índice acumula ganho de 4,37%, limitando a perda do ano a 3,63%.

"Também tivemos a divulgação do Focus com a perspectiva para a Selic. Não houve mudanças - para o final de 2024, a 10,50%, e para 2025, a 9,5% -, mas o boletim atualizou a perspectiva do mercado para o IPCA em 2024, reduzida de 4,02% para 4%. Apesar disso, a previsão continua acima da meta oficial de inflação, que é de 3% - e para 2025, a previsão do mercado aumentou para 3,90%, de 3,88% anteriormente", diz Hemelin Mendonça, sócia da AVG Capital.

Na B3, o bom desempenho de Petrobras ao longo da tarde, embora um pouco acomodado no fechamento (ON +1,42%, PN +0,92%), e acompanhado de longe por Vale (ON +0,11%), foi decisivo para que o Ibovespa estendesse a série vitoriosa iniciada em 1º de julho, em sessão majoritariamente negativa, hoje, para as ações de grandes bancos, à exceção de Itaú (PN +0,39%) e de Banco do Brasil (ON +0,45%). Na ponta ganhadora do Ibovespa, destaque para Eztec (+3,84%), Suzano (+3,63%) e Petz (+3,41%). No lado oposto, Hypera (-1,93%), Dexco (-1,81%) e Energisa (-1,79%).

"Entre as maiores altas hoje, temos Suzano, que na sexta-feira fez a compra de duas fábricas da Pactiv Evergreen nos Estados Unidos, por US$ 110 milhões, o que aumenta a presença da empresa na América do Norte", diz Hemelin, da AVG. Por sua vez, a Eztec divulgou dados operacionais, com sólido desempenho baseado no crescimento de vendas líquidas, acrescenta a analista.