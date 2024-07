IBC-Br sobe 0,25% em maio ante abril, na série com ajuste sazonal, afirma BC

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) avançou 0,25% em maio, na comparação com abril, na série com ajuste sazonal. No mês anterior, havia subido 0,26%, conforme o dado revisado nesta segunda-feira, 15. O indicador atingiu 149,6 pontos, o maior nível da série histórica.

O resultado de maio ficou aquém da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que indicava alta de 0,30% para o IBC-Br. As estimativas das 25 instituições consultadas iam de queda de 0,60% a alta de 0,90%.

Na comparação com maio de 2023, o IBC-Br subiu 1,30%, também menos do que sugeria a mediana da pesquisa, de 1,40%. Na série sem ajuste sazonal, o índice atingiu 148,86 pontos, o maior nível para o mês na série histórica.