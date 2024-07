FecomercioSP: Intenção de consumo de famílias paulistanas cai em junho, com incerteza econômica

O Índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) na cidade de São Paulo caiu de 109,3 pontos em maio para 107,4 pontos em junho, queda 1,7%, conforme dados divulgados pela FecomercioSP. Esta diminuição indica uma cautela crescente entre os consumidores da Capital em relação às suas expectativas de consumo no curto e médio prazos, como pontuou o assessor econômico da FecomercioSP Guilherme Dietze.

As famílias com renda de até dez salários mínimos foram as mais afetadas, com sua intenção de consumo caindo de 106,8 pontos em maio para 104,9 pontos em junho, baixa de 1,8%. Já as famílias com renda superior a dez salários também registraram um recuo na intenção de consumo para o mesmo período, de 116,5 pontos para 114,7 pontos, queda de 1,6%.

Dietze aponta que os principais motivos para a redução na intenção de consumo centram-se nas incertezas econômicas e ao alto nível dos preços. "Os paulistanos estão menos otimistas tanto em relação às variáveis para o momento atual quanto às de futuro, com incertezas profissionais, de acesso ao crédito e de consumo impactando negativamente a decisão de comprar bens duráveis, que dependem de variáveis como emprego, renda e crédito", disse.