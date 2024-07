Busca por ar-condicionado usado aumenta em 107% no Ceará

Crescimento é referente aos cinco primeiros meses de 2024 e em comparação com o mesmo período do ano passado, diz OLX

O item representa 14% das vendas totais de eletrodomésticos no Estado entre janeiro e maio de 2024 por meio da plataforma.

Os dados são do levantamento realizado pela OLX, marketplace de classificados de produtos usados, autos e imóveis do Brasil.

A busca por ar-condicionado usado teve um aumento de 107% nos cinco primeiros meses deste ano no Ceará . O crescimento é em relação ao mesmo período de 2023.

Já quem lidera o ranking de produtos de linha mais comercializados na região é a geladeira, com 40% nas vendas.

Dos eletrodomésticos que oferecem os maiores descontos em relação aos novos, a secadora de roupas é a opção mais vantajosa, que chega a custar até 76% menos por meio da plataforma.

Em segundo lugar vem a geladeira, com uma redução de até 70%, seguida pelo fogão de segunda mão, com até 63,5% a menos no valor.