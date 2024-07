Bolsas da Europa operam em baixa com resultados corporativos; em Londres, Burberry tomba 16%

São Paulo, 15/07/2024 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta segunda-feira, enquanto investidores digerem resultados corporativos negativos, ao mesmo tempo em que avaliam o impacto do atentado ao ex-presidente dos EUA Donald Trump e dados fracos de crescimento da China.

Liderando as perdas entre ações individuais, a Burberry tombava quase 16% em Londres, após a empresa britânica de artigos de luxo alertar sobre seu fraco desempenho no primeiro semestre, interromper o pagamento de dividendos e anunciar um novo CEO. Na esteira da Burberry, as gigantes francesas do ramo de luxo LVMH e Kering caíam 1,4% e 3,3%, respectivamente, em Paris.

Já em Zurique, o Swatch Group amargava queda de 9,4%, após o fabricante de relógios suíço divulgar forte recuo nas vendas e lucro da primeira metade do ano.

O tom negativo do noticiário corporativo veio em um momento de preocupações com os EUA e a China, as duas maiores economias do mundo. Segundo analistas, o republicano Trump tem maior chance de sair vitorioso da eleição presidencial americana de novembro após o atentado que sofreu no fim de semana. Já o Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu menos do que o esperado no segundo trimestre.