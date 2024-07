Mercados internacionais abrem esta noite e devem absorver atentado contra Trump; veja horários

Os mercados internacionais começam a abrir a partir da noite deste domingo e devem absorver os impactos da tentativa de assassinato do ex-presidente dos Estados Unidos e provável candidato republicano, Donald Trump, neste final de semana.

Analistas não descartam o risco de uma reação inicial cautelosa, mas também avaliam que o episódio pode pavimentar o caminho de Trump de volta à Casa Branca e, dessa forma, reduzir a incerteza na disputa com o atual presidente dos EUA, Joe Biden.

Um dos raros ativos de risco com funcionamento ininterrupto, as principais criptomoedas do mundo avançaram após os primeiros relatos de tiros no comício de Trump na Pensilvânia. Neste domingo, por volta das 13h20 (de Brasília), o bitcoin avançava 2,14%, a US$ 60.082,32, de acordo com cotação da Binance.