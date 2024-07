Ativos do Brasil devem reagir de forma positiva após atentado a Trump, diz Laatus

Os ativos brasileiros negociados em Nova York já devem reagir positivamente no início desta noite no pré-mercado americano, após o atentado ao ex-presidente norte-americano Donald Trump. Desta forma, tendem a iniciar em campo positivo na abertura dos mercados no Brasil nesta segunda-feira. A afirmação é do estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus.

Conforme Laatus, o mercado tem demonstrado incômodo com a persistência do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que concorre à reeleição, em continuar a disputa, em meio a dúvidas a respeito do seu quadro de saúde. Assim, pode dar tranquilidade aos mercados, com eventualmente o Ibovespa testar a importante marca psicológica dos 130 mil pontos. Na sexta-feira, na máxima, marcou 129.014,75 pontos, fechando aos 128.896,98 pontos (alta de 0,47%).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O atentado dá muito foco para quem o sofreu. Trump fica em evidência e cada vez mais fortalecido. As declarações de apoio ao candidato vieram de todos os lados políticos", diz Laatus.