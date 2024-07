Montadoras estrangeiras perdem participação no mercado chinês e lutam por sobrevivência

Novos dados mostram que a participação dos fabricantes de automóveis estrangeiros no mercado chinês vem diminuindo mais rapidamente, enquanto executivos avaliam que qualquer recuperação ainda demorará anos. Nos primeiros seis meses do ano, marcas estrangeiras como Tesla e Volkswagen conquistaram 43% do mercado de automóveis de passageiros na China, abaixo dos 50,5% no mesmo período do ano anterior, informou hoje a Associação Chinesa de Automóveis de Passageiros. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O mercado automóvel da China, o maior do mundo em vendas unitárias, está sendo eletrificado rapidamente com a ajuda de subsídios estatais, e os fabricantes locais de veículos elétricos conquistaram uma participação de mercado significativa.

Os reveses dos estrangeiros na China contribuíram para a reação global contra as exportações de automóveis chineses, com os EUA e alguns outros governos percebendo que têm pouco a perder impuserem tarifas contra os veículos do país asiático. Mais de 70 veículos elétricos devem ser introduzidos este ano na China, segundo a Volkswagen, levando a uma guerra de preços que afeta marcas nacionais e estrangeiras. Nos primeiros seis meses deste ano, as vendas de automóveis aumentaram 3,3% em relação ao ano anterior, para 9,84 milhões de veículos, segundo a associação de automóveis chinesa. As vendas de automóveis a gasolina continuaram caindo, enquanto o crescimento das vendas de elétricos desacelerou.