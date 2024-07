O vice-presidente da República e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, criticou nesta sexta-feira, 12, a retirada das armas do imposto seletivo na reforma tributária. Ele falou a jornalistas depois de evento do Sebrae, em Brasília. "Você colocar comida na cesta básica não é ruim. O ruim é você tirar do seletivo arma", declarou o vice-presidente da República.