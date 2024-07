Preços dos produtos eletroeletrônicos tem queda anual de 5,3% em junho, diz Fipe/Buscapé

O Índice de Preços Fipe/Buscapé caiu pelo sexto mês consecutivo, marcando recuo de 0,20% em junho. Na base anual, o indicador marcou queda de 5,3%, a menor baixa nesta base de comparação desde abril de 2023. O resultado reforça o cenário de deflação do setor, considerando que o índice apresentou apenas cinco meses de aumento nos preços na sua série de 30 meses. O indicador monitora 47 categorias de eletroeletrônicos e mais de dois milhões de preços continuamente desde janeiro de 2022.

O pesquisador da Fipe Sergio Crispim afirma que a manutenção da tendência de queda é reflexo do panorama global do setor. "A grande escala de produção, orientada para o mercado global, os diversos lançamentos impulsionados por intensa inovação e a forte concorrência são fatores que justificam a tendência de queda em diversas categorias de produtos."

Os destaques ficam com os grupos de celulares (-11,8%), informática (-9,0%), e áudio e vídeo (-6,1%). O superintendente-executivo da Mosaico no Banco PAN (empresa detentora das marcas Buscapé e Zoom), Francisco Donato, analisa que o varejo é um mercado competitivo e exige estratégias diversificadas, visando fidelização do público, melhores condições e custo-benefício.