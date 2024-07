Haddad: empresários sérios e que são anônimos precisam se posicionar a favor do desenvolvimento

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu nesta sexta-feira, 12, que a maior parte dos empresários do País são pessoas sérias e que essas pessoas precisam se posicionar a favor do desenvolvimento. "Temos que separar o joio do trigo", disse o ministro.

"Eu convivo muito com empresários sérios, a maioria dos empresários do Brasil é gente muito séria e que acredita no Brasil", disse Haddad, reforçando que muitos desses empresários ficam no anonimato e que eles podem contribuir com o debate público. "Quanto mais participativo produção de leis e políticas públicas, melhora desempenho do congresso, e judiciário", disse.

Emendas