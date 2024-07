Eneva abre vagas de estágio para atuação no Ceará e outros estados

As inscrições ocorrerão no site da empresa de energia do dia 11 de julho até o dia 19 de julho

Estudantes dos cursos de administração, economia, engenharia, matemática, estatística, comércio exterior e ciência de dados, bem como técnico em elétrica, eletrotécnica ou eletroeletrônica, podem se inscrever em vagas de estágio da Eneva no Ceará e outros estados.

As inscrições ocorrerão no site da empresa de energia do dia 11 de julho até o dia 19 de julho. As pessoas interessadas deverão ter disponibilidade para atuar em um turno de 6 horas por dia, com um vínculo institucional de um a dois anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além do Ceará - que possui duas vagas -, os estados do Rio de Janeiro - quatro vagas -, São Paulo - três vagas - e Maranhão - uma vaga - estão no processo seletivo. Os estagiários deverão residir nas cidades onde a companhia está localizada.