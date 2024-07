Bolsas da Europa estendem ganhos, com otimismo sobre juros dos EUA e impulsionadas por telecom

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 12/07/2024 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta sexta-feira, estendendo ganhos dos dois pregões anteriores, ainda animadas com a maior possibilidade de cortes de juros nos EUA e também impulsionadas por ações de telecomunicações.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,18%, a 520,44 pontos, liderado por ganhos de 0,70% do subíndice de telecomunicações. No setor, a sueca Ericsson se destacava, com salto de 3,6% em Estocolmo, após superar expectativas de receita.