Bolsas da Ásia fecham mistas, com queda em Tóquio após valorização incomum do iene

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 12/07/2024 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira, à medida que a de Tóquio interrompeu uma sequência de máximas históricas, depois de forte avanço do iene, e as chinesas pouco se alteraram após dados locais mistos de comércio externo.

Liderando as perdas na Ásia, o índice japonês Nikkei caiu 2,45% em Tóquio, a 41.190,68 pontos, pressionado por ações de eletrônicos e financeiras, depois de avançar a níveis recordes nos três pregões anteriores. Ontem, o iene se fortaleceu de maneira incomumente acentuada após o relatório de inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, que veio abaixo do esperado, gerando especulação sobre possível intervenção cambial por parte do governo do Japão. O ministro de Finanças do país, Masato Kanda, não quis comentar o assunto.