Apesar da estabilidade, serviços têm predominância de resultados negativos, diz gerente do IBGE

Apesar da estabilidade no volume de serviços prestados em maio ante abril, que manteve o setor operando em patamares próximos ao pico da série histórica, a abertura da pesquisa trouxe uma disseminação de resultados negativos, tanto setoriais quanto regionais. A avaliação é de Rodrigo Lobo, gerente da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O setor de serviços operava em maio em nível 12,7% acima do registrado em fevereiro de 2020, no pré-pandemia, além de 0,9% abaixo do recorde obtido em dezembro de 2022.

"Apesar da estabilidade no volume de serviços prestados em relação ao patamar de abril, o setor de serviços tem predominância de resultados negativos", apontou Lobo.