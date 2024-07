TCU suspende Secex Consenso após decreto de Lula; repactuações ficam comprometidas

O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, suspendeu todas as reuniões da Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (Secex/Consenso) do órgão. Em nota, a assessoria afirmou que as secretarias do TCU estão analisando se o decreto editado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 3 de julho, que cria uma rede nacional de mediação e negociação, terá repercussões nos processos da Corte.

"O TCU tomou conhecimento do decreto 12.091/2024 e, embora suas disposições sejam quase integralmente dirigidas ao Poder Executivo, as secretarias do TCU estão examinando eventuais repercussões nos processos em curso na Corte. Até que a análise seja concluída, a Presidência determinou a suspensão de todas as reuniões das comissões de solução consensual em atividade", disse a assessoria do TCU.

O decreto do governo, assinado por Lula e pelos ministros da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, e da Gestão, Esther Dweck, instituiu a Rede Federal de Mediação e Negociação (Resolve). A norma diz que a estrutura será "destinada a organizar, promover e aperfeiçoar o uso da autocomposição de conflitos por meio da mediação e da negociação como ferramentas de gestão e de melhoria da execução de políticas públicas".