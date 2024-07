EUA: Biden concede US$ 1,7 bi para impulsionar fabricação de veículos elétricos em 8 Estados

O governo do presidente americano Joe Biden está concedendo US$ 1,7 bilhão em subsídios para ajudar a reiniciar ou expandir a fabricação de veículos elétricos (EVs, na sigla em inglês) e locais de montagem em oito Estados, incluindo os campos de batalha presidenciais de Michigan, Pensilvânia e Geórgia.

Os subsídios estão sujeitos a negociações para garantir que os compromissos com os trabalhadores e as comunidades sejam cumpridos, disseram as autoridades. O Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos EUA também será responsável por concluir as análises ambientais antes que o dinheiro seja concedido ainda este ano. Fonte: Associated Press.