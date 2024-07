Braga diz que 'unanimidade' dos líderes pediu retirada de urgência da tributária no Senado

O líder do MDB no Senado e relator da regulamentação da reforma tributária, Eduardo Braga (AM), disse nesta quinta-feira, 11, que a "unanimidade" dos líderes da Casa pediu que o governo retire o caráter de urgência da proposta para que ela possa ser discutida com mais tempo. Pelo caráter de urgência, os senadores teriam 45 dias para analisar a proposta.

"Não foi um pedido feito pelo relator, mas pelos líderes. Foi apresentada ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ao líder do governo, Jaques Wagner, a solicitação da unanimidade dos líderes, os da oposição e os da base, para que o Senado tivesse um tempo hábil para fazermos os trabalhos com os compromissos que temos", declarou Braga.

O relator da regulamentação da tributária afirmou, ainda, que não será "fácil" aprovar a proposta até o fim deste ano no Senado.