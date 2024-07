Bolsas de NY: Nasdaq e S&P 500 fecham em baixa, com rotação de techs para small caps após CPI

O índice Russell 2000, que reúne os papéis "small caps" em Wall Street, subia quase 4% no final do dia, de acordo com o Yahoo Finance! . Investidores se desfizeram de ações dos setores de tecnologia, comunicações e consumo, em uma rotação que beneficiou principalmente as empresas de menor capitalização.

Em destaque negativo, Nvidia recuou 5,57%, Apple perdeu 2,32% e Meta cedeu 4,11%. Tesla desabou 8,44%, após reportagem da Bloomberg revelar que a empresa deve adiar para outubro o lançamento do Robotaxi. Já o papel do Citi se contrapôs ao tom positivo do setor bancário e perdeu 1,90%, depois que o banco foi alvo de multa de reguladores dos EUA.

Delta caiu 3,99%, na esteira de balanço que apontou lucro aquém do esperado. Na esteira, American Airlines cedeu 3,77% e United Airlines baixou 3,20%. PepsiCo subiu 0,22%, também após resultados.

Neste ambiente, os mercados acionários tiveram dificuldade para se beneficiar do alívio nos juros dos Treasuries, após o dado de inflação. O CPI teve inesperada queda de 0,1% em junho ante maio e desacelerou à taxa anual de 3,0% no mês passado. O dado fortaleceu a aposta por cortes de juros do Federal Reserve (Fed) este ano.