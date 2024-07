Wagner diz que reunião com Lula e Pacheco foi ótima e que há 'horizonte' para PL da desoneração

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), disse nesta quarta-feira, 10, que a reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, "foi ótima" e que o projeto de lei da desoneração "não tinha horizonte, mas agora tem".

A declaração de Wagner, que além de líder do governo é relator do projeto da desoneração, indica um entendimento para que o texto possa ser votado no plenário nesta quarta-feira, 10.

"Só entrará imposto novo se tudo o que a gente está fazendo outros projetos apresentados pelo Senado não alcançar o suficiente para cobrir a desoneração", afirmou o petista.